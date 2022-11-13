Татьяна Навка: «Туктамышева в прекрасной форме. У нее очень интересная программа, а сама она худая. Я бы сказала, звонкая»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила форму фигуристки Елизаветы Туктамышевой.
Накануне Туктамышева выиграла короткую программу на четвертом этапе Гран-при России в Москве. Сегодня она выступит с произвольной.
«Елизавета Туктамышева находится в прекрасной форме. Красавица, она все исполнила очень чисто.
У нее очень интересная программа, а сама она худая. Я бы сказала, звонкая.
Она выступила шикарно, и я очень рада за нее», – сказала Навка.
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