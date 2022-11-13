Татьяна Навка: «Туктамышева в прекрасной форме. У нее очень интересная программа, а сама она худая. Я бы сказала, звонкая»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила форму фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

Накануне Туктамышева выиграла короткую программу на четвертом этапе Гран-при России в Москве. Сегодня она выступит с произвольной.

«Елизавета Туктамышева находится в прекрасной форме. Красавица, она все исполнила очень чисто.

У нее очень интересная программа, а сама она худая. Я бы сказала, звонкая.

Она выступила шикарно, и я очень рада за нее», – сказала Навка.

Не спорьте, Туктамышева – легенда! Сейчас объясним почему