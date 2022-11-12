Рудковская о выступлении Трусовой и Кондратюка на шоу Плющенко: «Номер без страховки. Уговорить на такое могла только я»
Продюсер, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о совместном номере Александры Трусовой и Марка Кондратюка в юбилейном шоу Плющенко.
Трусова и Кондратюк поднялись над ареной на цирковой лонже. Они выступали под песню Филиппа Киркорова «Полетели».
«Сейчас вы увидите совершенно уникальный номер. Клянусь, уговорить ребят на такое выступление могла только я», – сказала Рудковская перед выступлением.
«Ребята, это было так круто! Выполнила номер без страховки – Саша единственная в мире летела перед вами», – добавила она после номера.
Трусова и Кондратюк выступили с совместным номером на шоу Плющенко: поднялись над ареной на лонже и кружились, держась за руки
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