Рудковская о выступлении Трусовой и Кондратюка на шоу Плющенко: «Номер без страховки. Уговорить на такое могла только я»

Продюсер, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о совместном номере и в юбилейном шоу Плющенко.

Трусова и Кондратюк поднялись над ареной на цирковой лонже. Они выступали под песню Филиппа Киркорова «Полетели».

«Сейчас вы увидите совершенно уникальный номер. Клянусь, уговорить ребят на такое выступление могла только я», – сказала Рудковская перед выступлением.

«Ребята, это было так круто! Выполнила номер без страховки – Саша единственная в мире летела перед вами», – добавила она после номера.

Трусова и Кондратюк выступили с совместным номером на шоу Плющенко: поднялись над ареной на лонже и кружились, держась за руки