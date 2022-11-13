Рудковская о номере в шоу Плющенко: «Трусова сказала: застрахуйте меня просто на мою жизнь, а страховать проводами не надо»

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Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова перед исполнением высотного номера на шоу Евгения Плющенко отказалась от страховочных элементов, но предложила застраховать ее жизнь.

Об этом рассказала продюсер Яна Рудковская.

Трусова и Марк Кондратюк исполнили совместный номер, в ходе которого поднялись над ареной на цирковой лонже. 

«Я ей предложила, сказала: «Давай, ты полетишь, мы тебе все застрахуем». Она говорит: «Застрахуйте меня просто на мою жизнь, а страховать меня проводами не надо», – сказала Рудковская. 

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