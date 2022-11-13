Инна Гончаренко: «Видела, что Туктамышева активно тренирует четверной тулуп. Ей нужно рисковать»

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Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась ожиданиями от женской произвольной программы на четвертом этапе Гран-при России «Московские звезды».

После короткой программы лидирует Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева – 2-я, Софья Муравьева – 3-я.

«Любая из этих девушек способна выиграть соревнования. Все будет зависеть от того, кто и на какой контент пойдет.

Просто чисто откатать программу с тройными прыжками будет недостаточно. Выиграет та, которая исполнит квады. Видела, что Лиза активно тренирует четверной тулуп. Ей нужно рисковать», – рассказала Гончаренко.

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