Инна Гончаренко: «Видела, что Туктамышева активно тренирует четверной тулуп. Ей нужно рисковать»

Тренер по фигурному катанию поделилась ожиданиями от женской произвольной программы на четвертом этапе Гран-при России «Московские звезды».

После короткой программы лидирует , – 2-я, – 3-я.

«Любая из этих девушек способна выиграть соревнования. Все будет зависеть от того, кто и на какой контент пойдет.

Просто чисто откатать программу с тройными прыжками будет недостаточно. Выиграет та, которая исполнит квады. Видела, что Лиза активно тренирует четверной тулуп. Ей нужно рисковать», – рассказала Гончаренко.