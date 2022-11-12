Алексей Ягудин: «Не понимаю, откуда Туктамышева черпает энергию, но элементы ультра‑си она демонстрирует с необыкновенной легкостью»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил итоги женской короткой программы на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

Сегодня первое место по итогам прокатов заняла Елизавета Туктамышева, второе – Софья Акатьева, третье – Софья Муравьева.

«Мне понравился весь сегодняшний вечер, девушки выдали огненные прокаты. Надо помнить, что девочки выступают в двоеборье и завтра, хочется верить, покажут на льду что‑то невероятное. Будет упорная борьба, разница баллов между ними минимальна.

Все девочки индивидуальны. Если мы говорим о Лизе (Туктамышевой), то я не понимаю, откуда она черпает энергию, но мы видим в ее исполнении элементы ультра‑си, которые она демонстрирует с необыкновенной легкостью.

Юная Софья Акатьева сегодня очень хорошо выступила. И обязательно нужно выделить и Муравьеву, поздравляю! Три девушки разные по харизме и исполнению, будь ты в юном возрасте или зрелом, но они выдают прокаты, которые на мировых турнирах точно были бы на лидирующих позициях», – сказал Ягудин.

Не спорьте, Туктамышева – легенда! Сейчас объясним почему