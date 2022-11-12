Татьяна Навка: «Туктамышева – примадонна нашего фигурного катания. Сколько Лиза катается, а девчонки все новые и новые»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка назвала Елизавету Туктамышеву «примадонной фигурного катания».

Сегодня Туктамышева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Москве.

«Туктамышева – примадонна нашего фигурного катания, я всегда желаю ей победы. Тем более она будет выступать в нашем ледовом шоу «История любви Шахерезады». После Гран‑при России Лиза будет выступать у нас. Думаю, ее поклонникам будет приятно.

Она многих уже перекатала. Сколько Лиза катается, а девчонки все новые и новые. Не просто так Туктамышеву называют примадонной, уверена, что она выдержит конкуренцию.

Да и к тому же конкуренты – двигатель прогресса. Главное, что у девочек сейчас есть возможность соревноваться, показывать себя. Болеем за всех, а победит сильнейший», – сказала Навка.

Олимпийская чемпионка также оценила прокат Анастасии Зининой, которая сегодня заняла четвертое место и заявила, что хочет сделать самую сложную короткую программу в истории женского катания.

«Я знаю Анастасию, она каталась у нас в ледовом шоу. Желаю ей, чтобы у нее все получилось, она безумно талантливая. Уверена, она сможет», – отметила Навка.

Не спорьте, Туктамышева – легенда! Сейчас объясним почему