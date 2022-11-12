Елена Вайцеховская: «На шоу Плющенко арена битком. Большое упущение, что у генерального директора ФФКР фамилия не Рудковская»

Теги Евгений Плющенко ФФКР Елена Вайцеховская Яна Рудковская ледовые шоу Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская рассказала о посещаемости ледового шоу Евгения Плющенко

«К вопросу о популярности фигурного катания: на шоу Плющенко ВТБ-Арена битком, включая весь верхний ярус. Всего лишь вопрос менеджмента, полагаю.

Большое упущение, считаю, что у генерального директора федерации фигурного катания фамилия не Рудковская», – написала Вайцеховская в телеграм-канале. 

Кто виноват, что на фигурке впервые пустые трибуны? Проблема не только в диких ценах

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