, тренер российского фигуриста , сообщил, что его подопечный выступит с новой короткой программой на Гран-при в Москве.

В протоколах соревнований заявлена короткая сезона-2021/22 на песню What Is About Her. Новая короткая – под «Адажио» Томазо Альбинони.

«Катаем новую короткую программу. Видимо, какая-то ошибка», – сказал Мишин.