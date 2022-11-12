Михаил Коляда: «Доволен, баллам не удивился, реабилитироваться после первого этапа было важно. Со здоровьем все нормально»

Фигурист Михаил Коляда прокомментировал свою победу в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве.

Коляда исполнил в программе четверной тулуп – тройной тулуп, тройной лутц и тройной аксель. Он получил за чистый прокат 102,68 балла.

«Доволен? Да. Удивился ли баллам? Нет. Важно ли было реабилитироваться после первого этапа? Важно.

Все нормально со здоровьем. Заявлен ли на чемпионат по прыжкам? Не знаю. Сказали, что заявлен? Значит, заявлен.

Всегда ли так односложно общаюсь? Всегда, это мой стиль. Так ли односложно общаюсь с женой? Нет, с женой по-другому.

Встречал ли здесь хоккеистов? Вчера, команда приехала. Конкурируем ли с ними за лед в «Юбилейном»? Мы с хоккеистами за лед не деремся», – сказал Коляда.