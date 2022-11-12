Евгений Семененко: «Самочувствие лучше, некоторые вещи делаю не в полную силу. Но соревноваться уже надо, иначе можно весь сезон пропустить»

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Фигурист Евгений Семененко прокомментировал свое выступление с короткой программой на этапе Гран-при России в Москве. 

«Возвращение пока состоялось не полностью, после произвольной скажу точнее. Самочувствие лучше, некоторые вещи не делаю или делаю не в полную силу.

Но соревноваться уже надо. Надо на этапах Гран-при России выступить, это отбор на главные старты. Иначе можно весь сезон пропустить», – сказал Семененко.

Также фигурист объяснил, почему сделал «бабочку» на четверном тулупе.

«Сбила шестиминутка, четыре раза зашел, степ-аут сделал, потом был уже не так сконцентрировать, как надо.

Из-за травмы пропустил много времени, четверные начал недавно делать», – добавил Семененко.

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