Елизавета Туктамышева: «Четверной тулуп нарабатывали потихонечку, в какой-то из дней появилась смелость. Но завтра его не будет»

Фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свой прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Москве.

«Катала для себя, было важно чисто откатать с каскадом 3-3, я его тренировала и хотела показать наработку. В начале сезона побаливала левая нога, сейчас лучше.

Мне было приятно кататься, хорошая аудитория, поддержка, и все элементы старалась максимально качественно делать.

Здесь чувствую себя иначе, чем на мировом Гран-при: там я была более воодушевленная из-за смены обстановки, здесь тоже важный старт, но эмоции другие.

Четверной тулуп? Мы нарабатывали потихонечку, чтобы не травмировать ногу, но в какой-то из дней появилась смелость – это ключ к исполнению четверного тулупа.

Я пришла к этому, стала готова к этому исполнению, и буквально за несколько дней он получился. Но завтра его не будет», – сказала Туктамышева.