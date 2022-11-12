Анастасия Зинина: «У меня стоит цель сделать самую сложную короткую программу в истории женского катания»

Фигуристка Анастасия Зинина прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при России в Москве.

Сегодня Зинина откатала короткую программу, где заявила контент максимальной сложности. Однако в самом прокате она не стала исполнять тройной аксель и каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

«Эмоции только положительные, ведь я справилась с прокатом. Может, где‑то зажалась, но справилась в целом хорошо.

Надеюсь, зрители увидели прогресс по сравнению с первым этапом. Я работала над программой, надеюсь, всем понравилось.

Тройной аксель планировала, но возникли обстоятельства непреодолимой силы. Лутц – риттбергер (каскад) тоже планировала. Но есть обстоятельства.

У меня стоит цель сделать самую сложную короткую программу в истории женского катания. Я хочу выигрывать, надо ставить себе высокую планку», – сказала Зинина.

Анастасия Зинина не стала исполнить тройной аксель и каскад с риттбергером в короткой программе на Гран-при России