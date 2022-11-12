Инна Гончаренко: «Туктамышева – просто необыкновенная, с каким-то своим стилем, шармом. Это опыт, владение публикой»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Инна Гончаренко Софья Акатьева Софья Муравьева Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала результаты короткой программы женщин на этапе Гран-при России в Москве.

Лидирует Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева – 2-я, Софья Муравьева – 3-я.

«Сегодня у нас в короткой программе у девочек был настоящий праздник тройных акселей. Первой из тройки сильнейших вышла Соня Акатьева – и это было так легко, так воздушно, что казалось, что это практически идеально, куда еще лучше?

Следом выходит Лиза, и она была просто необыкновенная, с каким-то своим стилем, своим шармом. Это опыт, это владение публикой.

Прекрасный прокат показала Елизавета, поэтому после короткой программы она безоговорочный лидер. Все-таки опыт есть опыт, рейтинг есть рейтинг, и не будем забывать, что она – чемпионка мира.

Наконец, Сонечка Муравьева. И снова прекрасный прокат – просто предел одухотворенности, на которую способен спортсмен, вложила все что только могла вложить. Разве что небольшая потеря на выезде была, но это нисколько не смазало впечатления.

Просто великолепные у нас девчонки, превзошли себя. Впереди произвольная программа, отрывы совсем небольшие, так что нас ждет «интрига-интрига» – все достойны, все прекрасны», – сказала Гончаренко.

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