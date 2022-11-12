Инна Гончаренко: «Туктамышева – просто необыкновенная, с каким-то своим стилем, шармом. Это опыт, владение публикой»

Тренер по фигурному катанию прокомментировала результаты короткой программы женщин на этапе Гран-при России в Москве.

Лидирует Елизавета Туктамышева, – 2-я, – 3-я.

«Сегодня у нас в короткой программе у девочек был настоящий праздник тройных акселей. Первой из тройки сильнейших вышла Соня Акатьева – и это было так легко, так воздушно, что казалось, что это практически идеально, куда еще лучше?

Следом выходит Лиза, и она была просто необыкновенная, с каким-то своим стилем, своим шармом. Это опыт, это владение публикой.

Прекрасный прокат показала Елизавета, поэтому после короткой программы она безоговорочный лидер. Все-таки опыт есть опыт, рейтинг есть рейтинг, и не будем забывать, что она – чемпионка мира.

Наконец, Сонечка Муравьева. И снова прекрасный прокат – просто предел одухотворенности, на которую способен спортсмен, вложила все что только могла вложить. Разве что небольшая потеря на выезде была, но это нисколько не смазало впечатления.

Просто великолепные у нас девчонки, превзошли себя. Впереди произвольная программа, отрывы совсем небольшие, так что нас ждет «интрига-интрига» – все достойны, все прекрасны», – сказала Гончаренко.