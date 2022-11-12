Илья Авербух: «Туктамышева – большая умница. Надеюсь, завтра в произвольной программе выступление будет очень хорошим»

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Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал победу Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве. 

«Здорово, что Лиза в такой блестящей форме, она большая умница, что лидирует. Надеюсь, завтра в произвольной программе выступление будет очень хорошим, я ставил ей произвольную программу.

Акатьева замечательная, но на международных турнирах она не может выступать во взрослых соревнованиях», – сказал Авербух.

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