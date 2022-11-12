Туктамышева, Акатьева, Муравьева и Зинина планируют исполнить тройной аксель в короткой программе на Гран-при России

Четыре фигуристки планируют исполнить тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве.

Прыжок заявили , , и Анастасия Зинина.

Короткая программа у женщин пройдет сегодня, начала – 15.00 по московскому времени.

Анастасия Зинина заявила максимально сложный контент в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве