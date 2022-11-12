Туктамышева, Акатьева, Муравьева и Зинина планируют исполнить тройной аксель в короткой программе на Гран-при России

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Софья Акатьева Софья Муравьева Анастасия Зинина Серия Гран-при России Московские звезды Фигурное катание

Четыре фигуристки планируют исполнить тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве. 

Прыжок заявили Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Софья Муравьева и Анастасия Зинина. 

Короткая программа у женщин пройдет сегодня, начала – 15.00 по московскому времени. 

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