Туктамышева, Акатьева, Муравьева и Зинина планируют исполнить тройной аксель в короткой программе на Гран-при России
Четыре фигуристки планируют исполнить тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве.
Прыжок заявили Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Софья Муравьева и Анастасия Зинина.
Короткая программа у женщин пройдет сегодня, начала – 15.00 по московскому времени.
Анастасия Зинина заявила максимально сложный контент в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве
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