Александр Жулин: «Вставит ли Туктамышева четверной прыжок – только они с тренером могут решить. Я слышал, что у нее была травма»

Тренер Александр Жулин высказался о женских соревнованиях на этапе Гран-при России «Московские звезды».

Этап пройдет в Москве с 12 по 13 ноября. В соревнованиях примут участие , и .

«Лиза – очень опытная спортсменка, надо смотреть, в какой она форме. Я слышал, что у нее была травма.

Но все познается на старте, как с нервами кто совладает. Я бы прогнозов никаких не делал, надо просто смотреть.

Вставит ли она четверной прыжок? Это дело такое – только они с тренером могут решить, стоит ли так рисковать», – сказал Жулин.

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