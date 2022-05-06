Татьяна Тарасова: «Мене не удивляет то, что Туктамышева в этом возрасте учит новые элементы. Меня это просто восхищает!»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что чемпионка мира Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп. 

«Это достижение для каждой спортсменки-одиночницы. А для Лизочки особенно! Просто красотка, добилась своего!

Конечно, после исполнения этого элемента она будет более конкурентной среди наших девочек. Чего уж ей! Все у нее пойдет, не сомневайтесь!

Мене не удивляет то, что Туктамышева в этом возрасте учит новые элементы. Меня это просто восхищает!» – сказала Тарасова. 

Елизавета Туктамышева восстановила четверной тулуп

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