Татьяна Тарасова будет комментировать контрольные прокаты сборной России

Теги Татьяна Тарасова сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Михаил Коляда Евгений Семененко контрольные прокаты Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова будет комментировать контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, которые пройдут в Москве.

Все виды программ будут показаны 24-25 сентября в трансляциях на сайте «Первого канала».

«Я буду комментировать контрольные прокаты. Жду программы всего состава сборной.

Мишин говорит, что у Туктамышевой и Семененко будут программы с облегченным контентом? Не знаю, что сообразил Алексей Николаевич, но у Коляды была совершенно потрясающая программа, – сказала Тарасова.

Онлайн контрольных прокатов сборной: без Щербаковой и Косторной, зато с премьерами Трусовой, Валиевой и остальных

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