Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова будет комментировать контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, которые пройдут в Москве.

Все виды программ будут показаны 24-25 сентября в трансляциях на сайте «Первого канала».

«Я буду комментировать контрольные прокаты. Жду программы всего состава сборной.

Мишин говорит, что у Туктамышевой и Семененко будут программы с облегченным контентом? Не знаю, что сообразил Алексей Николаевич, но у Коляды была совершенно потрясающая программа, – сказала Тарасова.

Онлайн контрольных прокатов сборной: без Щербаковой и Косторной, зато с премьерами Трусовой, Валиевой и остальных