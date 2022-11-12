Анастасия Зинина заявила максимально сложный контент в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве

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Фигуристка Анастасия Зинина заявила максимально сложный контент в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве. 

Зинина планирует исполнить тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер во второй половине программы.  

На этапе Гран-при в Сочи такой контент пробовала исполнить еще одна российская фигуристка Софья Самоделкина. Тогда она упала с тройного акселя и сорвала второй прыжок в каскаде. 

Женщины выступят с короткими программами сегодня, начало – 15.00 по московскому времени. 

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