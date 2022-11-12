«Первое воспоминание о фигурном катании – как я влетела в борт и порезала себя коньком». Первый канал представил участниц четвертого этапа Гран-при

Первый канал представил участниц четвертого этапа Гран-при России «Московские звезды».

Фигуристки рассказали двукратному олимпийскому чемпиону о первых воспоминаниях, связанных с фигурным катанием, ответили на вопросы, какой элемент хотели бы выучить и с кем из спортсменок сборной России хотели бы посоревноваться.

В опросе поучаствовали Екатерина Анисимова, Арина Онищенко, Анна Ромасюк, , Виктория Дорошевская, Мария Парамонова, Ангелина Козырева и Мария Реброва.