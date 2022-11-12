Илья Авербух: «Работа ведется большая, идет становление группы. Старший тренер – Масленникова, я больше выступаю куратором»

Серебряный призер Солт-Лейк-Сити-2002 Илья Авербух оценил свой дебют в качестве тренера.

Его дуэт Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов занял 6-е место на четвертом этапе юниорского Гран-при России.

«Каких-то сравнений нет, конечно, каждый раз только кажется, что сложнее (тренировать, чем выступать), когда только начинаешь условный тренерский путь. Я помогаю и курирую пару Александры Шинкаренко и Владислава Михайлова. Это первый сезон, когда мы с Еленой Масленниковой окунулись в спортивный мир танцев на льду.

Меня радует, что в процессе сезона (Шинкаренко и Михайлов) серьезно прогрессируют от старта к старту, на этом московском этапе они уже прибавили два-три балла по сравнению с результатом этапа в Сочи.

Конечно, работы предстоит очень много, пока вход для всех в эту историю сложный, работа ведется очень большая, идет становление группы, еще раз хочу сказать, что старшим тренером является , я больше выступаю куратором», – сказал Авербух