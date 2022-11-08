Гран-при России. «Московские звезды». КМС. Леонтьева и Горелкин, Коломенская и Фролов, Григорьева и Артющенко покажут произвольные танцы
9 ноября на этапе Гран-при России «Московские звезды» будут разыграны медали в соревнованиях танцоров на льду в разряде КМС.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
4-й этап
«Московские звезды»
Москва
Танцы на льду, КМС
Короткая программа
Начало – 13.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Алина Жигалко – Кирилл Махов
2. Анна Чикмарева – Роман Замальдинов
3. Дарья Фефелова – Даниил Веселухин
4. Ксения Краусова – Даниил Корочкин
Втора разминка
5. Александра Шабалина – Иван Галаев
6. Анна Томилова – Дмитрий Щербаков
7. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин
8. Алиса Абдуллина – Егор Петров
9. Арина Горшенина – Илья Макаров
Третья разминка
10. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов
11. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов
12. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
13. Анна Коломенская – Артем Фролов
14. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
Положение после ритм-танца
1. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 73,66
2. Анна Коломенская – Артем Фролов – 70,62
3. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 68,65
4. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов – 67,97
5. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов – 60,23
6. Арина Горшенина – Илья Макаров – 59,11
7. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 52,88
8. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин – 51,21
9. Анна Томилова – Дмитрий Щербаков – 50,34
10. Александра Шабалина – Иван Галаев – 50,09
11. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 47,52
12. Дарья Фефелова – Даниил Веселухин – 44,54
13. Анна Чикмарева – Роман Замальдинов – 38,13
14. Алина Жигалко – Кирилл Махов – 38,10
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