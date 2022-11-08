Гран-при России. «Московские звезды». КМС. Леонтьева и Горелкин, Коломенская и Фролов, Григорьева и Артющенко покажут произвольные танцы

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9 ноября на этапе Гран-при России «Московские звезды» будут разыграны медали в соревнованиях танцоров на льду в разряде КМС. 

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

«Московские звезды»

Москва

Танцы на льду, КМС

Короткая программа

Начало – 13.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Алина Жигалко – Кирилл Махов

2. Анна Чикмарева – Роман Замальдинов

3. Дарья Фефелова – Даниил Веселухин

4. Ксения Краусова – Даниил Корочкин

Втора разминка

5. Александра Шабалина – Иван Галаев

6. Анна Томилова – Дмитрий Щербаков 

7. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин

8. Алиса Абдуллина – Егор Петров

9. Арина Горшенина – Илья Макаров

Третья разминка

10. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов

11. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов

12. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко 

13. Анна Коломенская – Артем Фролов

14. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин 

Положение после ритм-танца

1. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 73,66

2. Анна Коломенская – Артем Фролов – 70,62

3. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 68,65

4. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов – 67,97

5. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов – 60,23

6. Арина Горшенина – Илья Макаров – 59,11

7. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 52,88

8. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин – 51,21

9. Анна Томилова – Дмитрий Щербаков – 50,34

10. Александра Шабалина – Иван Галаев – 50,09

11. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 47,52

12. Дарья Фефелова – Даниил Веселухин – 44,54

13. Анна Чикмарева – Роман Замальдинов – 38,13

14. Алина Жигалко – Кирилл Махов – 38,10

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