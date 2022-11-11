Илья Авербух: «Не очень понимаю, когда юниорки соревнуются со взрослыми. Результат в этом случае не является действительным»

Хореограф Илья Авербух заявил, что не понимает соревнования юниорок со взрослыми фигуристками.

Возрастной ценз на российских турнирах составляет 14 лет.

«Все равно не очень понимаю, когда юниорки соревнуются со взрослыми. Девочки-юниорки остаются юниорками.

То, что они соревнуются со взрослыми, хорошо, но результат в этом случае не является действительным – победа юниоров над взрослыми фигуристами.

Поэтому мы все равно должны понимать, что взрослые соревнуются со взрослыми, а юниоры – с юниорами», – сказал Авербух.