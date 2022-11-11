Шанаева о распаде дуэта с Нарижным: «На некоторые вопросы я до сих пор не получила ответы. Меня просто поставили перед фактом»

Российская фигуристка высказалась о распаде танцевального дуэта с .

Сейчас Шанаева выступает в паре с Павлом Дроздом, Нарижный – с Аннабель Морозов.

– Елизавета, решение Нарижного было для вас сильным эмоциональным ударом?

Шанаева: Это очень туманная история. Но на некоторые мои вопросы я до сих пор не получила ответы, и мне это уже не интересно. Скажем так, я это все уже пережила.

Мое нынешнее состояние души и тела говорит об этом. Как я тренируюсь, как выхожу из последних сил, бесконечные прокаты на тренировках. Когда отдаешься полностью своему делу, но даже этого не замечаешь, потому что в моем новом тренерском штабе все настолько проходит легко, с таким удовольствием, что про прошлое разговаривать уже вообще не интересно.

Скажу только, что я не психовала и не била посуду. Не кидала коньки, не говорила, что больше не выйду на лед.

– Вы просто не такой человек, верно?

Шанаева: Неприятность была в том, что меня просто поставили перед фактом.

– Девид хотя бы лично рассказал о своем желании попробовать силы с новой партнершей?

Шанаева: И да и нет. Не хочется вдаваться в подробности, оставим это между нами.

– Слышал, что две недели после расставания с Нарижным вы не тренировались. Звонок Дрозда спас вашу карьеру?

Шанаева: Пожалуй, это так. Период был непростой. Знаете, чувство такого некого помутнения. У меня была распланирована буквально вся жизнь. Весь сезон. И хотелось, чтобы все было стабильно по плану. А так теперь – поживем – увидим.

Но ровно в тот момент я ничего не знала и сильно переживала. Смотрю, неделя прошла. За ней вторая. Потом Паша мне позвонил, и на следующий день я уже вышла на лед кататься. И такое ощущение, что давно друг друга искали.

Дрозд: Я бы сказал, что мы спасли в тот момент друг друга. Так будет правильнее сказать.