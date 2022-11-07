Елизавета Шанаева: «Дрозд прекрасно катается, очень сильный, пунктуальный, красивый, добрый, заботливый, для меня идеальный партнер»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Дмитрий Ионов Павел Дрозд Елизавета Шанаева Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду с Павлом Дроздом, охарактеризовала своего партнера.

«Он в целом меня восхищает как человек, он успевает все – прекрасно катается, очень сильный, пунктуальный, красивый, добрый, заботливый, для меня идеальный партнер», – сказала Шанаева.

Дрозд назвал три самых важных качества партнерши.

«Во-первых, я считаю что мне очень повезло с партнершей, это описывает все. Как бы шаблонно ни звучало, это, безусловно, красота, я вынесу это за скобки, то, что более выделяет – надежность, фантастическая в хорошем смысле упертость и целеустремленность, сложно выбрать еще что-то одно – это забота и доброта, у нас внутри есть определенный состоявшийся микроклимат, в котором очень комфортно работать», – отметил Дрозд.

Шанаева также рассказала о работе под руководством тренера Александра Жулина.

«Наша любимая команда – Сергей Георгиевич Петухов, наш хореограф, Петр Вячеславович Дурнев и Дмитрий Ионов, он занимается поддержками. Большое ему спасибо, у нас очень сложные поддержки в произвольном танце в самом начале, нам очень приятно, что собрались профессионалы в одном тренерском штабе.

Подходы Жулина отличаются [от методик предыдущих тренеров]. Сделали для себя много интересных открытий на элементарных вещах, поэтому очень интересно работать и смотреть, на что я способна, уже с нетерпением жду следующую тренировку, что мы там разберем, отработаем, хочется возвращаться туда каждый день.

Соревнования – это приятное дополнение, кататься для зрителей, сделать завершающую точку над тем, что ты успел отработать за маленький промежуток времени», – добавила фигуристка.

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