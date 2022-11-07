Елизавета Шанаева: «Дрозд прекрасно катается, очень сильный, пунктуальный, красивый, добрый, заботливый, для меня идеальный партнер»

Российская фигуристка , выступающая в танцах на льду с Павлом Дроздом, охарактеризовала своего партнера.

«Он в целом меня восхищает как человек, он успевает все – прекрасно катается, очень сильный, пунктуальный, красивый, добрый, заботливый, для меня идеальный партнер», – сказала Шанаева.

Дрозд назвал три самых важных качества партнерши.

«Во-первых, я считаю что мне очень повезло с партнершей, это описывает все. Как бы шаблонно ни звучало, это, безусловно, красота, я вынесу это за скобки, то, что более выделяет – надежность, фантастическая в хорошем смысле упертость и целеустремленность, сложно выбрать еще что-то одно – это забота и доброта, у нас внутри есть определенный состоявшийся микроклимат, в котором очень комфортно работать», – отметил Дрозд.

Шанаева также рассказала о работе под руководством тренера .

«Наша любимая команда – Сергей Георгиевич Петухов, наш хореограф, Петр Вячеславович Дурнев и Дмитрий Ионов, он занимается поддержками. Большое ему спасибо, у нас очень сложные поддержки в произвольном танце в самом начале, нам очень приятно, что собрались профессионалы в одном тренерском штабе.

Подходы Жулина отличаются [от методик предыдущих тренеров]. Сделали для себя много интересных открытий на элементарных вещах, поэтому очень интересно работать и смотреть, на что я способна, уже с нетерпением жду следующую тренировку, что мы там разберем, отработаем, хочется возвращаться туда каждый день.

Соревнования – это приятное дополнение, кататься для зрителей, сделать завершающую точку над тем, что ты успел отработать за маленький промежуток времени», – добавила фигуристка.