Дрозд о зрительском интересе к танцам на льду: «Ущемления никакого нет. Надо сказать спасибо нашим девушкам, подтянулся интерес к фигурному катанию в целом»

Российский танцевальный дуэт и не считает, что танцы на льду страдают от нехватки зрительского интереса.

«Могу сказать, что ущемления никакого нет. Где-то надо сказать спасибо нашим девушкам, когда пошла волна женского одиночного катания, к нему подтянулся интерес и в целом к фигурному катанию. Поэтому не могу сказать, что работают на одну дисциплину», – сказал Дрозд.

«Я не чувствовала, что нас как-то ужимают. Нас чаще узнают на улице», – добавила Шанаева.