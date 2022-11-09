«Рад, что Жулин увидел нас в этом образе. Безусловно, Шанаева входит в типаж восточных красавиц». Дрозд о произвольном танце на музыку из «Шахерезады»

Российский фигурист Павел Дрозд, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Шанаевой, рассказал о произвольном танце под музыку из балета «Шахерезада».

6 ноября дуэт занял второе место на этапе Гран-при России в Казани.

«Мы как-то все вместе сошлись на этой идее, от себя скажу, что моя мечта была скатать «Шахерезаду», это один из любимых моих балетов, и вообще вся эта тематика мне нравится и близка.

Я рад, что мы смогли, у нас как-то все совместилось, и Александр Вячеславович (Жулин) увидел нас в этом образе, нам он очень подходит, его удалось реализовать очень достойно.

Мне кажется, это наше прочтение «Шахерезады», не оглядываясь ни на кого. От внешности [Шанаевой] не брали. Безусловно, у нас Елизавета входит в типаж восточных красавиц», – сказал Дрозд.