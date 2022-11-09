Светлана Журова: «Если наши враги захотят плохого решения по делу Валиевой, им достаточно показать законопроект Терюшкова»

Теги сборная России допинг Светлана Журова CAS женское катание Роман Терюшков Камила Валиева Фигурное катание

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о передаче допинг-дела Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Если мы говорим о решении CAS сейчас, то главное, чтобы судьям этот законопроект (инициативу Романа Терюшкова и Эдуарда Исакова о непризнании CAS – Sports.ru) не показали.

Если наши враги захотят плохого решения по делу Валиевой, им достаточно показать распечатку о том, что такой законопроект в Думе есть. Это может сыграть против нас.

Я считаю, что какой-то арбитражный международный суд должен быть. Вопрос в его реорганизации, а не о закрытии или непризнании решений.

Мы должны найти своих сторонников, которые тоже недовольны и считают некоторые решения CAS необъективными, и на основе этого уже говорить о реорганизации», – сказала Журова.

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