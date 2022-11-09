Светлана Журова: «Если наши враги захотят плохого решения по делу Валиевой, им достаточно показать законопроект Терюшкова»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о передаче допинг-дела Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Если мы говорим о решении CAS сейчас, то главное, чтобы судьям этот законопроект (инициативу Романа Терюшкова и Эдуарда Исакова о непризнании CAS – Sports.ru) не показали.

Если наши враги захотят плохого решения по делу Валиевой, им достаточно показать распечатку о том, что такой законопроект в Думе есть. Это может сыграть против нас.

Я считаю, что какой-то арбитражный международный суд должен быть. Вопрос в его реорганизации, а не о закрытии или непризнании решений.

Мы должны найти своих сторонников, которые тоже недовольны и считают некоторые решения CAS необъективными, и на основе этого уже говорить о реорганизации», – сказала Журова.

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