Загитова о боксе: «Пока не чувствую, что хочу с кем-то драться, бороться. Все это не про меня. Но на будущее не загадываю»

Теги Владимир Хрюнов сборная России женское катание Алина Загитова Ольга Бузова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на вопрос, может ли состояться ее боксерский поединок с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

– Промоутер Владимир Хрюнов уверяет, что в декабре состоится ваш поединок с Ольгой Бузовой. Это соответствует действительности? И в каком формате может пройти бой?

– Пока не чувствую, что я хочу с кем-то драться, бороться. Пока все это не про меня. Но кто знает? Никогда не загадываю на будущее.

– Вы уже пробовали себя в боксе, проведя показательную тренировку. Чем вас привлекают единоборства?

– Ощущением себя. В боксе можно какую-то свою злость и негативные эмоции выплескивать на тренировках. И зрелищность, конечно, тоже нравится, – сказала Загитова. 

🎧 Фигуристы не умеют вовремя уйти? Почему Ханю завершил карьеру, а Медведева – нет?

Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные