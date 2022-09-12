Загитова о боксе: «Пока не чувствую, что хочу с кем-то драться, бороться. Все это не про меня. Но на будущее не загадываю»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на вопрос, может ли состояться ее боксерский поединок с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
– Промоутер Владимир Хрюнов уверяет, что в декабре состоится ваш поединок с Ольгой Бузовой. Это соответствует действительности? И в каком формате может пройти бой?
– Пока не чувствую, что я хочу с кем-то драться, бороться. Пока все это не про меня. Но кто знает? Никогда не загадываю на будущее.
– Вы уже пробовали себя в боксе, проведя показательную тренировку. Чем вас привлекают единоборства?
– Ощущением себя. В боксе можно какую-то свою злость и негативные эмоции выплескивать на тренировках. И зрелищность, конечно, тоже нравится, – сказала Загитова.
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