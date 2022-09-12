Загитова о боксе: «Пока не чувствую, что хочу с кем-то драться, бороться. Все это не про меня. Но на будущее не загадываю»

Олимпийская чемпионка ответила на вопрос, может ли состояться ее боксерский поединок с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

– Промоутер Владимир Хрюнов уверяет, что в декабре состоится ваш поединок с Ольгой Бузовой. Это соответствует действительности? И в каком формате может пройти бой?

– Пока не чувствую, что я хочу с кем-то драться, бороться. Пока все это не про меня. Но кто знает? Никогда не загадываю на будущее.

– Вы уже пробовали себя в боксе, проведя показательную тренировку. Чем вас привлекают единоборства?

– Ощущением себя. В боксе можно какую-то свою злость и негативные эмоции выплескивать на тренировках. И зрелищность, конечно, тоже нравится, – сказала Загитова.

🎧 Фигуристы не умеют вовремя уйти? Почему Ханю завершил карьеру, а Медведева – нет?

Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток