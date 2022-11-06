Елена Вайцеховская: «Произвольная программа Валиевой, так сильно прозвучавшая на открытых прокатах, теряет звучание на глазах»

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о выступлении на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

«Положа руку на сердце следует заметить, что добрая половина космического отрыва Камилы Валиевой от соперниц сложилась не столько вследствие реальной оценки катания Камилы, сколько благодаря бэкграунду, в который легла репутация самой талантливой одиночницы в истории фигурного катания, ее непростая олимпийская история, способная выбить слезу даже у мраморного изваяния, казанский антураж, и ностальгия по пролетным, на полкатка четверному тулупу и тройному акселю, которые были визитной карточкой Валиевой в прошедшем сезоне.

На деле Камила по-прежнему далека от идеальной формы, тяжеловата в прыжках и катании, а ее произвольная программа, так сильно прозвучавшая в сентябре на открытых прокатах, теряет звучание на глазах.

Посудите сами: если постановка задумывалась, как не слишком завуалированный посыл всему миру: «Посмотрите, что вы со мной сделали!», это предполагает ровно то исполнение, какое Валиева продемонстрировала в командном олимпийском турнире. Уверенное, безошибочное, со сложнейшими прыжками.

Сейчас же о постановке можно сказать лишь то, что Камила ведет непримиримую борьбу не с миром, а с четверным тулупом, и складывается эта борьба все еще не в ее пользу», – написала Вайцеховская.