Анастасия Молчанова: «После утренней тренировки поняла, что у меня болит нога. Днем стало просто невыносимо больно, но я очень хотела выступить»

Фигуристка Анастасия Молчанова сообщила, что выступала на этапе Гран-при России в Казани с болью в ноге.

«После утренней тренировки я поняла, что у меня очень сильно болит нога, такого еще не было. А днем стало просто невыносимо больно, но я очень хотела выступить, это моя первая взрослая серия Гран-при.

Нашли медпункт, сделали обезболивающее, но боль не уходила и во время проката. Прыжки я все равно делала – одинарные, двойные, а расплакалась в конце, потому что я все-таки докатала», – сказала Молчанова, занявшая на турнире 10-е место.