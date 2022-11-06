Валиева о попытках прыгнуть четверной тулуп после проката: «Если мне скажут, чтобы я так не делала, я больше не буду. Это было мимолетное желание»

Фигуристка Камила Валиева рассказала, будет ли в дальнейшем пробовать исполнить четверной тулуп после проката.

Сегодня Валиева одержала победу на этапе Гран-при России в Казани. В произвольной программе она упала с четверного тулупа. Фигуристка дважды попыталась исполнить прыжок после проката, но вновь неудачно.

«Немного расстроилась, что не смогла сделать четверной тулуп. На разминке и тренировках все было хорошо. Сегодня было больше уверенности. Дальше, наверное, буду вставлять в программу два, чтобы один получился.

Это было не на 100 процентов. На сколько? Не знаю. На 100 процентов было бы, если бы сделала тулуп. Теплые воспоминания от сегодняшнего проката остались. Я в прошлый раз в Москве спросила, не снимут ли меня, если попробую после проката сделать четверной. Мне стало обидно, что не сделала, в итоге решила попробовать.

Буду ли пробовать в дальнейшем? Я не знаю. Вдруг скажу да, а мне потом запретят? Почему не пошла на третью попытку? Тренеры сказали, что хватит.

Не являются попытки четверных после проката неуважением к соперницам? Я не знаю, можно ли это делать. Я катала последняя. Если бы после меня кто‑то выступал, я бы не пошла на это. Я пока ни с кем не говорила, кроме тренеров. Если мне скажут, чтобы я так не делала, я больше не буду. Это было мимолетное желание. Я не знаю, что мне скажут.

Я хотела сделать тулуп, зажалась и не получилось. Но на тренировках все делаю, на разминке тоже была хорошая попытка. Значит, когда он получится – это вопрос времени», – сказала Валиева.

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