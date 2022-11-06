Камила Валиева: «Стало ли легче катать произвольную? Мне и не было тяжело, просто в первый раз нахлынули воспоминания»

Фигуристка Камила Валиева рассказала, какие эмоции испытывает во время исполнения произвольной программы, посвященной ситуации на Олимпиаде-2022.

Сегодня Валиева одержала победу на этапе Гран-при России в Казани.

«Если сравнивать ощущения от программы с прокатов и здесь, они разные. Нельзя сказать, что каждый раз я чувствую одну и ту же эмоцию, все равно всегда что‑то меняется, я добавляю разные движения.

Стало ли легче катать произвольную? Не знаю. Мне и не было тяжело. Просто в первый раз нахлынули воспоминания. Но с тех пор прошло много времени, надо жить дальше. Сейчас я тоже стараюсь проживать эти эмоции.

Надеюсь, что приму участие в прыжковом турнире. Не буду загадывать, но надеюсь. Какой арсенал ждать? Не знаю. Явно не четверной лутц. Я же не волшебник.

До чемпионата России полтора месяца. Столько времени еще. Просто нужно работать, работать и еще раз работать», – сказала Валиева.

Программа Валиевой про Олимпиаду – спорный выбор: из психотерапии она превращается в реалити-шоу