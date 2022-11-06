Экс-хореограф Валиевой о ее выступлении в Казани: «Как всегда, превосходно и лучше всех. Форма у Камилы отличная»
Бывший хореограф Камилы Валиевой Мария Касумова прокомментировала выступление фигуристки на третьем этапе Гран‑при России в Казани.
Валиева выиграла короткую программу, получив за прокат 83,30 балла.
«Как всегда, превосходно и лучше всех. Форма у нее отличная. Я смотрела тренировку: Камила прыгала четверной тулуп очень хорошо – высокий и пролетный!» – сказала Касумова.
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