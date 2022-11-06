Фигурист Нарижный: «Вообще не помню мову, если честно. Мы практически всегда говорили на русском, только в школе заставляли говорить на украинском»

Российский танцевальный дуэт и рассказали, как правильно произносятся и пишутся их имена.

Морозова – наполовину француженка, Нарижный родился в Харькове.

– Мое имя произносится через «э», но пишется через «е», потому что я украинец, у нас «е» читается как «э». В итоге, в русском паспорте я Девид, но говорить нужно через «э».

– Украинский язык понимаешь?

– Вообще не помню мову, если честно. Могу понимать, когда кто-то разговаривает на украинском и читать. Самому же мне тяжело, только базовые вещи могу вспомнить.

Мы практически же всегда говорили на русском. Нас только в школе заставляли говорить на украинском. Все учебники были на нем. Но говорили при этом на русском, – сказал Нарижный.

«Правильно говорить «Морозов» – без «а», не Морозова. Скажите всем! Так написано в паспорте. Понимаю, что это странно в России, так как это мужской род. Но это необычно. Пусть это будет фишкой нашей пары. Я ведь не выгляжу как мужик, поэтому все нормально», – добавила Морозов.