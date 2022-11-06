Морозова и Нарижный первыми из танцевальных дуэтов отобрались в финал серии Гран-при России

Фигуристы Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный отобрались в финал серии Гран-при России в танцах на льду.

Морозова и Нарижный победили на первом этапе в Москве и на третьем этапе в Казани.

Финал Гран-при России пройдет с 3 по 5 марта в Сочи.

В каждом виде программы в финал допускаются до 12 спортсменов (пар), всего – не более 144 человек.

Допускаются спортсмены по наибольшей сумме набранных очков в виде на двух этапах Гран-при России, а также участники чемпионата России и первенства России среди юниоров – члены сборных команд страны.

Окончательный состав участников утверждается президентом федерации по рекомендации тренерского совета ФФКР.

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