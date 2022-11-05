Андрей Мозалев: «Цели на Гран‑при? Только победа. Сегодняшними оценками я доволен»

Фигурист Андрей Мозалев прокомментировал свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани (1-е место, 98,21 балла).

«Практически доволен (выступлением). Выезд с тулупа не очень сделал. Не скажу, что отлично, скорее хорошо. На тулупе поторопился немного. Надо было спокойнее. Не скажу, что было волнительно, здесь стены знакомые, можно сказать, домашние. Не было ощущения, что я на выездных соревнованиях. Была теплая поддержка зрителей.

Цели на Гран‑при? Только победа. Слежу за оценками других одиночников. Сравнивать будем на чемпионате России. Сегодняшними оценками я доволен, 98 баллов – хороший результат. Все же второй четверной сделал в тройку.

Сейчас чаще хожу на «Зенит» с помощью . Стараюсь разнообразить жизнь, с помощью Саши это получается. «Зенит» проиграл? Не знал. Наверное, не хватило моей поддержки», – сказал Мозалев.