Камила Валиева: «Горжусь собой, что сделала каскад, вытащила. А так всю программу пыталась кататься без сильного напряжения»

прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани (1-е место).

– Был ли момент в программе, когда ты почувствовала напряжение или опасение?

– Перед каскадом, оно такое мимолетное. Горжусь собой, что сделала каскад, вытащила. А так всю программу пыталась кататься без сильного напряжения.

– Показалось, у тебя слезы были в глазах.

– Не знаю. Если даже были, то только счастья.

– Какой настрой на произвольную?

– Самый хороший. Хочу рассказать своей программой историю. И прыжки… не знаю, не люблю загадывать, – сказала Валиева в эфире Первого канала.