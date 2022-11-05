Камила Валиева: «Горжусь собой, что сделала каскад, вытащила. А так всю программу пыталась кататься без сильного напряжения»
Камила Валиева прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани (1-е место).
– Был ли момент в программе, когда ты почувствовала напряжение или опасение?
– Перед каскадом, оно такое мимолетное. Горжусь собой, что сделала каскад, вытащила. А так всю программу пыталась кататься без сильного напряжения.
– Показалось, у тебя слезы были в глазах.
– Не знаю. Если даже были, то только счастья.
– Какой настрой на произвольную?
– Самый хороший. Хочу рассказать своей программой историю. И прыжки… не знаю, не люблю загадывать, – сказала Валиева в эфире Первого канала.
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