Камила Валиева: «Я наконец начинаю получать удовольствие, а не просто бегать за прыжками. Восстановление сложных прыжков идет потихоньку»

Фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после выступления на этапе Гран-при России в Казани.

Сегодня Валиева заняла первое место в короткой программе.

«Эмоции невероятные. Такая домашняя атмосфера. Рада, что приехала в Казань. В этом дворце каталась два года, когда занималась в детстве. Невероятные эмоции.

Сюда пришли мои бабушка, мама, тетя не смогла прийти, но она болела у телевизора. Дальние родственники тоже пришли.

Сегодня я была в программе. Я наконец начинаю получать удовольствие, а не просто бегать за прыжками. Я пыталась катать для зрителей, лутц-тулуп был такой интересный, как сказали мои тренеры.

Я его спасла, довольна этим. Обычная ошибка – корпус перекинула на первом прыжке. В прошлом сезоне я бы спасла его перетяжкой, а сейчас ее делать нельзя. Я рада, что в итоге его сделала.

Восстановление сложных прыжков идет потихоньку. Прыгаю на удочке, я уже чувствую элементы. Самой входить в прыжки – это другое. В четверной тулуп вхожу без удочки.

Аксель и сальхов – в рабочем состоянии. Буду смотреть по состоянию. На удочке все нормально, как обычно, потихоньку», – рассказала Валиева.

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