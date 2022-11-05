Ксения Синицына: «Поняла, что парное катание – это не мое. Лучше уж четверной прыжок, чем выброс»

Ксения Синицына оценила выступление на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани и рассказала, как готовилась к сезону.

«Как дела? Все хорошо. Здоровье? Тоже все хорошо, готова в бой. Как оценю прокат? Спортсмен всегда найдет в себе недостатки — идеально не может быть. Есть над чем работать, будем дальше тренироваться и развиваться.

Над чем именно работать? Над быстротой катания, над вращениями, чтобы было больше интересных и сложных выездов с каждого вращения. Прыжки, конечно, тоже дальше усложнять. Что тренеры сказали после проката? Сказали: «Молодец, боролась до конца».

Было, конечно, много раздумий в межсезонье — продолжать или нет. Но мне столько раз писали мои болельщики, меня это так поддерживало — сразу появлялся какой-то настрой выходить на лед, тренироваться, чтобы радовать их своими программами. Насчет парного просто поняла, что не мое. Выбросы — это все так себе для меня.

Как возник этот вариант? Мне написал Гоша Куница, с которым я каталась, спросил, не хотела бы я попробовать. Мы с тренерами это обговорили и решили — почему бы не попробовать? Все равно торопиться некуда, старты только в России, поэтому, может быть, что-то бы и получилось. Я покаталась и поняла, что лучше одиночного для меня нет.

Во-первых, я всю жизнь каталась одна, и уже непривычно кататься с кем-то вдвоем, всякие недомолвки возникают. Конечно, был и небольшой страх — все-таки на такую высоту улетаешь! Лучше уж четверной, чем выброс.

Четверной тулуп? Завтра пока нет. Моя задача — показать новую программу, откатать ее чисто, потому что, как говорил мой тренер: «Лучшая программа та, которая откатана чисто». Поэтому сначала программа, а потом усложнения.

В каком состоянии четверной тулуп? Я его тренирую. Бывает, что получается, бывает, не очень. Пока на соревнованиях не готова показывать», — сказала Синицына.