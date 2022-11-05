Александр Жулин: «Я очень доволен прокатом Шанаевой и Дрозда, он был даже лучше, чем на тренировках»

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Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о выступлении Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани (2-е место). 

«Я очень доволен прокатом Лизы и Павла, он был даже лучше, чем на тренировках, абсолютно спокойный, хорошая работа была проделана в Москве.

И я рад, что программу приняли зрители. Сейчас похвалил ребят, главное – хорошее катание, а результат придет, всегда есть куда прибавлять, к чему стремиться», – сказал Жулин. 

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