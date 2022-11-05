Елизавета Пасечник: «Некрасов – сильный партнер, мне приходится работать больше для того, чтобы соответствовать»

Елизавета Пасечник и Максим Некрасов высказалась о выступлении в ритм-танце на Гран-при России по фигурному катанию в Казани (3-е место).

«Максим – сильный партнер, мне приходится работать больше для того, чтобы соответствовать. Больше всего времени с нами проводит Алексей Горшков с Людмилой Горшковой и Екатериной Рязановой.

Когда мы встречаемся с Ириной Жук и Александром Свининым, работаем все вместе. Екатерина Владимировна – профессионал своего дела.

Если говорить о любимой программе, то это, наверное, танец Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона», – сказала Пасечник.

«В целом сегодня довольны, но есть над чем работать. Размер катка на выступления не влияет, больше психология, маленькая или большая поляна – разницы нет. Цели у нас большие и высокие, работаем дальше», – добавил Некрасов.