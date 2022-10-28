Яна Рудковская: «Жилина планирует выйти с пятью четверными. По телосложению и амбициям она — Саша Трусова»

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала победу Вероники Жилиной на втором этапе Гран-при среди юниоров в Сочи.

— Конечно, мы болели за Веронику. У нас было запланировано 3 квада, на последних тренировках она идеально их делала. Во второй программе попробовала, конечно, мы рассчитывали на три, но получилось два. Все равно она молодец!

То, что она сделала в короткой и произвольной программах аксель, потому что на тренировках он всегда хорошо получался, но был все‑таки психологический момент сделать его на соревнованиях — молодец. Я считаю, что из 10 баллов Ника справилась на 9. Это первый старт, и мы будем переживать, болеть и работать с ней, чтобы на следующих стартах все получилось чисто.

А вообще девочка планирует с Евгением Викторовичем (Плющенко) выйти с пятью четверными — она очень сильная. Ее мама очень грамотный тренер и помогает в тренерском процессе. Я очень рада, что такой тандем получил такое хорошее начало. Также очень рада, что это вторая победа у нашего штаба, мы долго к этому шли.

Вероника у нас третий год, Титова Софья – пятый, мы рады, что девочки начали выступать стабильно. Рано загадывать на будущее, но первый старт получился — первый блин не комом. Рада, что Ника и Софья спарринг-партнеры в группе и одна потягивает другую. Они две сильные девочки, кто задает планку в российском юниорском фигурном катании.

— Можно ли сказать, что новая Щербакова?

— В сравнении Вероника, по телосложению и амбициям — Саша Трусова. Мечта Ники – 5–6 четверных. И на сколько я знаю, следующий фокус будет на этом. У Ники есть все физические данные для успеха. Так как очень много времени уделяется именно физической подготовке.

На сегодняшний день уверена, что и Ника — будущее мирового фигурного катания. Рада, что эти девочки занимаются у нас, они прекрасны и у каждой есть потенциал.

Ника — это потенциал 5-6 четверных, фокус именно на это. Так что если сравнивать Веронику, то это больше Саша Трусова.

Когда спрашивают: «Возможно ли повторить рекорд Трусовой 5 четверных?», — я считаю Вероника может, очень в это верю. И очень верю в Софию Титову. За этими двумя девочками большое будущее фигурного катания, – сказала Рудковская.