Яна Рудковская: «Жилина планирует выйти с пятью четверными. По телосложению и амбициям она — Саша Трусова»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Яна Рудковская Матч ТВ Академия Плющенко Софья Титова Вероника Жилина Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала победу Вероники Жилиной на втором этапе Гран-при среди юниоров в Сочи. 

— Конечно, мы болели за Веронику. У нас было запланировано 3 квада, на последних тренировках она идеально их делала. Во второй программе попробовала, конечно, мы рассчитывали на три, но получилось два. Все равно она молодец!

То, что она сделала в короткой и произвольной программах аксель, потому что на тренировках он всегда хорошо получался, но был все‑таки психологический момент сделать его на соревнованиях — молодец. Я считаю, что из 10 баллов Ника справилась на 9. Это первый старт, и мы будем переживать, болеть и работать с ней, чтобы на следующих стартах все получилось чисто.

А вообще девочка планирует с Евгением Викторовичем (Плющенко) выйти с пятью четверными — она очень сильная. Ее мама очень грамотный тренер и помогает в тренерском процессе. Я очень рада, что такой тандем получил такое хорошее начало. Также очень рада, что это вторая победа у нашего штаба, мы долго к этому шли.

Вероника у нас третий год, Титова Софья – пятый, мы рады, что девочки начали выступать стабильно. Рано загадывать на будущее, но первый старт получился — первый блин не комом. Рада, что Ника и Софья спарринг-партнеры в группе и одна потягивает другую. Они две сильные девочки, кто задает планку в российском юниорском фигурном катании.

— Можно ли сказать, что Вероника Жилина новая Щербакова?

— В сравнении Вероника, по телосложению и амбициям — Саша Трусова. Мечта Ники – 5–6 четверных. И на сколько я знаю, следующий фокус будет на этом. У Ники есть все физические данные для успеха. Так как очень много времени уделяется именно физической подготовке.

На сегодняшний день уверена, что Софья Титова и Ника — будущее мирового фигурного катания. Рада, что эти девочки занимаются у нас, они прекрасны и у каждой есть потенциал.

Ника — это потенциал 5-6 четверных, фокус именно на это. Так что если сравнивать Веронику, то это больше Саша Трусова.

Когда спрашивают: «Возможно ли повторить рекорд Трусовой 5 четверных?», — я считаю Вероника может, очень в это верю. И очень верю в Софию Титову. За этими двумя девочками большое будущее фигурного катания, – сказала Рудковская. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные