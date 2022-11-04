Гран-при Франции. Ямамото, Эгадзе, Сяо Хим Фа, Селевко и Томоно выступят с произвольными программами

5 ноября на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Анже мужчины представят произвольные программы.

После короткой лидирует японец Сота Ямамото.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Анже, Франция

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 19.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

1. Ландри Ле Ме (Франция)

2. Уэсли Чу (Канада)

3. Сена Мияке (Япония)

4. Лукас Бричги (Швейцария)

5. Иван Шмуратко (Украина)

6. Ли Си Хен (Южная Корея)

Вторая разминка

7. Люк Экономид (Франция)

8. Михаил Селевко (Эстония)

9. Ника Эгадзе (Грузия)

10. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

11. Казуки Томоно (Япония)

12. Сота Ямамото (Япония)

После короткой программы

1. Сота Ямамото (Япония) – 92,42

2. Казуки Томоно (Япония) – 89,46

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 88,00

4. Ника Эгадзе (Грузия) – 82,44

5. Михаил Селевко (Эстония) – 79,40

6. Люк Экономид (Франция) – 77,23

7. Ли Си Хен (Южная Корея) – 76,54

8. Иван Шмуратко (Украина) – 75,95

9. Лукас Бричги (Швейцария) – 74,25

10. Сена Мияке (Япония) – 69,27

11. Уэсли Чу (Канада) – 67,95

12. Ландри Ле Ме (Франция) – 60,87

Расписание третьего этапа Гран-при Internationaux de France: там выступят Хендрикс, Кавабе, Гиньяр и Фаббри, Сафина и Берулава