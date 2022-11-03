Евгений Плющенко: «Для Титовой тройной аксель уже как рядовой тройной прыжок. Она на тренировке их делает по 15 штук подряд»

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление своей ученицы Софьи Титовой в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани (1-е место, 74,37 балла).

В прокате фигуристка сделала каскад тройной аксель – тройной тулуп.

«Для Софьи тройной аксель уже как рядовой тройной прыжок. Она на тренировке их делает по 15 штук подряд. Она идет нормально, показывает, что мы в правильном направлении идем. Мы довели мастерство до конца, я проблем уже не вижу.

А то, что мне 40 лет... Я буду отмечать, но позже. Позвонил батюшке в церкви своему, он сказал отмечать можно. Все остальное какие-то приметы, суеверия. Но пока много дел, много работы.

По-моему, я как-то выступал в день рождения. Но в целом я к праздникам отношусь спокойно, тем более ко дню рождения. Мероприятия не люблю. Если есть возможность посидеть пообщаться – пожалуйста. Нет так нет. Люблю только Новый год. Дни рождения своих детей. Но отношусь спокойно. Многие готовятся, но я не особо», – сказал Плющенко.

«В моей практике тренерской такое впервые. Сегодня телефон не умолкает. Звонят люди, с которыми я уже лет 10 не общался. Приятно. Настроение хорошее, рабочее. Много подарков было разного плана. Главным – поздравление от всех учеников, всей школы. Моих двух групп. Это главный мне подарок.

Отмечать день рождения пока не буду. Уже шестого в Питере у меня шоу, потом – в Москве этап. Спортсмены ждут. 12-го – шоу в Питере, потом Самара, Пермь. Я в разъездах, в работе. Нормально, надо двигаться», – добавил он.

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