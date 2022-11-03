Дарья Садкова: «Особенно к турниру не готовилась. Старалась выступить спокойно, как на тренировке»

Фигуристка Дарья Садкова оценила свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани (2-е место, 70,47 балла).

«Особенно к турниру не готовилась. Старалась выступить спокойно, как на тренировке. Каскад нормальный получился. Для меня важно на любом турнире кататься, не важно какого уровня соревнования, кто в соперниках. Хоть этап Кубка России, хоть Гран-при, хоть Первенство России.

Призовые? Особо об этом не думала. Думаю о своем прокате, как все хорошо сделать. Может, подарочек сделаю небольшой себе или родителям, но честно не думала пока, не знаю», – сказала Садкова.