Софья Титова: «Есть еще где прибавить, но улучшилась по сравнению с прошлым стартом. Здорово, что собралась и сделала тройной аксель»

Фигуристка Софья Титова оценила свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани (1-е место, 74,37 балла).

«Есть над чем работать. Буду еще совершенствоваться. Я работала над скольжением и вращениями. Тройной аксель уже спокойно делаю. Много прыгала на тренировке, делаю как рядовой тройной. На прошлом старте не получилось показать себя в этом плане.

Есть, конечно, еще где прибавить, не все хорошо пока. Не так, как я хотела. Но улучшилась по сравнению с прошлым стартом. Здорово, что собралась и сделала аксель.

Очень хотела поздравить Евгения Викторовича (сегодня Плющенко исполнилось 40 лет – Sports.ru). Не давил на меня этот факт, атмосфера была веселая. Мы с утра еще поздравили, подарили подарки», – сказала Титова.