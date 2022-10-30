Гран-при России. Общий зачет. Захарова лидирует, Валиева – 2-я, Трусова – 6-я
София Захарова лидирует в общем зачете Гран-при России сезона-2022/23 по фигурному катанию после двух этапов.
Фигуристки получают очки в зависимости от мест, занятых на этапах (18 за первое, 16 за второе, 14 за третье и так далее). При равенстве показателей в расчет идет сумма оценок за все программы.
Захарова не побеждала в соревнованиях Гран-при, однако уже выступила на первых двух этапах.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
Общий зачет
Женщины
После 2 этапов
1. София Захарова – 20 очков (390,02 балла)
2. Камила Валиева – 18 (244,66)
3. Аделия Петросян – 18 (239,31)
4. Софья Акатьева – 16 (236,68)
5. Софья Самоделкина – 16 (218,73)
6. Александра Трусова – 14 (208,55)
7. Анастасия Зинина – 14 (200,43)
8. Вероника Яметова – 12 (204,96)
9. Алина Горбачева – 12 (189,34)
10. Валерия Шульская – 8 (187,50)
11. Виктория Федянина – 8 (180,13)
12. Полина Свириденко – 6 (168,75)
13. Анастасия Морозова – 6 (166,69)
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