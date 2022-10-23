ФФКР опубликовала систему подсчета рейтинга фигуристов: чемпионат России – самый дорогой, очки разыгрывают на прыжковом турнире и Кубке Первого канала

Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала систему подсчета рейтинговых очков в сезоне 2022/23.

Спортсмены, занявшие топ-3 в рейтинговой гонке в каждом виде, получат дополнительные призовые: 5 млн рублей за первое место, 2,5 млн рублей – за второе, 1 млн рублей – за третье.

Система начисления очков

Этапы Гран-при / юниорский «Кубок Федерации»

1 место – 18 баллов

2 место – 16

3 место – 14

4 место – 12

5 место – 10

6 место – 8

7 место – 6

8 место – 4

9 место – 2

10 место – 1

Чемпионат России

1 место – 28 баллов

2 место – 26

3 место – 24

4 место – 22

5 место – 20

6 место – 18

7 место – 16

8 место – 14

9 место – 12

10 место – 10

Финал Гран-при / финал «Кубка Федерации» / Первенство России

1 место – 24 балла

2 место – 21

3 место – 18

4 место – 15

5 место – 12

6 место – 10

7 место – 8

8 место – 6

9 место – 4

10 место – 2

Прыжковый турнир (личный рейтинг)

1 место – 12 баллов

2 место – 10

3 место – 8

4 место – 6

5 место – 4

6 место – 2

За командный рейтинг прыжкового турнира начисляется 2 балла каждому участнику победившей команды. На Кубке Первого канала начисляется 3 балла участнику команды победителей.

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