ФФКР опубликовала систему подсчета рейтинга фигуристов: чемпионат России – самый дорогой, очки разыгрывают на прыжковом турнире и Кубке Первого канала
Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала систему подсчета рейтинговых очков в сезоне 2022/23.
Спортсмены, занявшие топ-3 в рейтинговой гонке в каждом виде, получат дополнительные призовые: 5 млн рублей за первое место, 2,5 млн рублей – за второе, 1 млн рублей – за третье.
Система начисления очков
Этапы Гран-при / юниорский «Кубок Федерации»
1 место – 18 баллов
2 место – 16
3 место – 14
4 место – 12
5 место – 10
6 место – 8
7 место – 6
8 место – 4
9 место – 2
10 место – 1
Чемпионат России
1 место – 28 баллов
2 место – 26
3 место – 24
4 место – 22
5 место – 20
6 место – 18
7 место – 16
8 место – 14
9 место – 12
10 место – 10
Финал Гран-при / финал «Кубка Федерации» / Первенство России
1 место – 24 балла
2 место – 21
3 место – 18
4 место – 15
5 место – 12
6 место – 10
7 место – 8
8 место – 6
9 место – 4
10 место – 2
Прыжковый турнир (личный рейтинг)
1 место – 12 баллов
2 место – 10
3 место – 8
4 место – 6
5 место – 4
6 место – 2
За командный рейтинг прыжкового турнира начисляется 2 балла каждому участнику победившей команды. На Кубке Первого канала начисляется 3 балла участнику команды победителей.
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