Гран-при России. «Идель». КМС. Осокина и Грицаенко, Дыбкова и Хвалько, Егорова и Маринский представят произвольные программы

3 ноября на третьем этапе Гран-при России «Идель» в Казани пары представят произвольные программы в соревнованиях КМС. После короткой лидируют и Артем Грицаенко.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 15.45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Мария Некрасова – Иван Долгодворов

2. Валерия Халитова – Петр Шаровиков

3. Ева Хмелькова – Андрей Рудь

Вторая разминка

4. Елизавета Романова – Валерий Назаров

5. Евгения Башина – Дмитрий Шеремет

6. Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Третья разминка

7. Милана Омельченко – Павел Астахов

8. Анастасия Егорова – Родион Маринский

9. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько

10. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Положение после короткой программы

1. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 64,89

2. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько – 62,19

3. Анастасия Егорова – Родион Маринский – 60,46

4. Милана Омельченко – Павел Астахов – 57,61

5. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 57,33

6. Евгения Башина – Дмитрий Шеремет – 55,54

7. Елизавета Романова – Валерий Назаров – 54,36

8. Ева Хмелькова – Андрей Рудь – 54,36

9. Валерия Халитова – Петр Шаровиков – 50,68

10. Мария Некрасова – Иван Долгодворов – 39,85

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов