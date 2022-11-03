Гран-при России. «Идель». КМС. Осокина и Грицаенко, Дыбкова и Хвалько, Егорова и Маринский представят произвольные программы
3 ноября на третьем этапе Гран-при России «Идель» в Казани пары представят произвольные программы в соревнованиях КМС. После короткой лидируют Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
3-й этап
Казань
«Идель»
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 15.45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Мария Некрасова – Иван Долгодворов
2. Валерия Халитова – Петр Шаровиков
3. Ева Хмелькова – Андрей Рудь
Вторая разминка
4. Елизавета Романова – Валерий Назаров
5. Евгения Башина – Дмитрий Шеремет
6. Вероника Меренкова – Даниль Галимов
Третья разминка
7. Милана Омельченко – Павел Астахов
8. Анастасия Егорова – Родион Маринский
9. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько
10. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
Положение после короткой программы
1. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 64,89
2. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько – 62,19
3. Анастасия Егорова – Родион Маринский – 60,46
4. Милана Омельченко – Павел Астахов – 57,61
5. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 57,33
6. Евгения Башина – Дмитрий Шеремет – 55,54
7. Елизавета Романова – Валерий Назаров – 54,36
8. Ева Хмелькова – Андрей Рудь – 54,36
9. Валерия Халитова – Петр Шаровиков – 50,68
10. Мария Некрасова – Иван Долгодворов – 39,85
Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов
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